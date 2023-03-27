Мир 27 марта 2023, 18:10 Обещанные Германией 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину Der Spiegel: на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных властями ФРГ Википедия

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На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанные правительством Германии. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Собеседники Der Spiegel отметили, что танки передали примерно через два месяца после того, как власти ФРГ приняли решение об этих поставках.

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Последние боевые машины покинули Германию в конце минувшей недели. Теперь их передали на украинской границе, уточнили источники издания. Кроме того, в зону боевых действий прибыли почти 40 боевых машин пехоты Marder.

Точный маршрут поставок вооружения держат в секрете из соображений безопасности, добавили собеседники Der Spiegel.

Германия изначально обещала властям Украины 14 танков Leopard 2A6. Но для формирования танкового батальона моделей не хватило, поэтому в страну решили отправить еще четыре единицы техники.