Жена обвиняемого в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод

По данным компании, Келли Шовин передала соболезнования всем близким Флойда. Она потрясена его смертью и уже подала на развод. Женщина также попросила не беспокоить ее детей и пожилых родственников.

Ранее стало известно, что Шовина уволили практически сразу после задержания Флойда, которое привело к смерти афроамериканца. После бурных протестов общественности бывший полицейский был арестован.