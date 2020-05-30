Жена обвиняемого в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод
Супруга бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвинили в убийстве задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщила адвокатская контора Sekula Law Offices на своей странице в Facebook.
По данным компании, Келли Шовин передала соболезнования всем близким Флойда. Она потрясена его смертью и уже подала на развод. Женщина также попросила не беспокоить ее детей и пожилых родственников.
Ранее стало известно, что Шовина уволили практически сразу после задержания Флойда, которое привело к смерти афроамериканца. После бурных протестов общественности бывший полицейский был арестован.