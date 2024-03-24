Мир 24 марта 2024, 06:24 «Не может быть оправдания». Ким Чен Ын осудил теракт в Crocus City Hall Ким Чен Ын выразил соболезнования россиянам и осудил теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ЧП в Crocus City Hall. Он осудил теракт и и выразил соболезнования семьям погибших россиян. Его слова привело ЦТАК.

Президент КНДР отметил, что правительство Северной Кореи выступает против всех форм терроризма.

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«Варварскому теракту, угрожающему жизни человека, не может быть оправдания. Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью», - отметил Ким Чен Ын.

Он пожелал россиянам быстрее справиться с последствиями теракта, а семьям погибших и пострадавшим – покоя.

Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал ЧП в Crocus City Hall смертоносной террористической атакой. Он подчеркнул, что произошедшее ужасает своей жестокостью.