Происшествия 07 февраля 2023, 12:37 Спасатели вызволили из-под завалов в Турции больше 8 тысяч человек Вице-президент Турции Октай: после землетрясения спасли более 8 тысяч человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Турции продолжили поисково-спасательную операцию с участием специалистов из 14 стран мира. По подсчетам на утро 7 февраля из-под обломков вызволили восемь тысяч человек, объявил журналистам вице-президент Фуат Октай. Его процитировало РИА «Новости».

«Из-под завалов было спасено более восьми тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5775», — сказал он.

Реклама

В 10 провинциях от землетрясения погибли 3419 человек, еще 20 534 человека пострадали. К разбору завалов привлекли 12 тысяч турецких и 3,2 тысячи иностранных спасателей из 14 государств, в том числе Чехии, Франции, Мальта, Молдавии, Польши, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Германии, Великобритании и России. Власти запретили гражданскому транспорту въезжать в Хатай, Кахраманмараш и Адыяман в течение двух суток.

Реклама

Серия землетрясений произошла в Турции и Сирии 6 февраля. Утром во вторник зафиксировали новые подземные толчки.