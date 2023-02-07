07 февраля 2023, 16:44
Вероятность нахождения живых под завалами в Турции оценили в МЧС
Спасатель МЧС заявил, что есть шанс найти живых под завалами после землетрясения в Турции
Шансы найти живых людей под завалами после землетрясения в Турции есть. Однако с каждым часом такая возможность сокращается. Об этом заявил заместитель начальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев. Его процитировал ТАСС.
«Основная задача — найти живых. Но с каждым часом уменьшается шанс найти живых», — сказал он.
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Для этого, по словам Акмаева, нужно провести основные работы в течение первых трех суток после землетрясения.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу 7 февраля сообщил, что число погибших продолжает расти. На данный момент количество жертв землетрясения уже 3549, свыше 22 тысяч человек серьезно пострадали. Спасатели смогли вытащить порядка восьми тысяч раненых из-под завалов.
Власти страны запланировали открытие замороженных в зимний период отелей в Анталье, чтобы разместить там пострадавших. Также в 10 провинциях Турции объявили введение чрезвычайного режима. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что в течение 15 дней в республике могут случиться повторные подземные толчки.
Турция
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МЧС РФ
Землетрясение на юге Турции
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