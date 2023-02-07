Мир 07 февраля 2023, 08:58 Опытны и автономны. Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно Советник главы МЧС Мартынов: российские спасатели работают в Турции круглосуточно

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Российские спасатели, прибывшие в Турцию на помощь в борьбе с последствиями землетрясения, будут работать автономно и в круглосуточном режиме. Об этом рассказал советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

«Уже сейчас проработали вопрос: будем делиться на несколько группировок и приступим к работе в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Мы полностью автономны и способны действовать по предназначению в самом эпицентре», — пояснил Мартынов.

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В Турцию прибыла аэромобильная группировка из более чем 100 российских спасателей. По словам советника главы МЧС, это специалисты международного класса с «колоссальным опытом работы» по всему миру. Команда привезла с собой необходимое оборудование, в том числе новейшие образцы: эндоскопы, локаторы, способные находить людей на глубине до 4,5 метра.

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В группировку входит аэромобильный госпиталь с несколькими блоками: это и реанимация, и терапевтические, и другие отделения.

В составе команды от МЧС России прибыли и кинологические группы, подготовленные для поиска пострадавших под завалами, и психологи, и медики.

Серия землетрясений в центре и на юго-востоке Турции вчера унесла жизни более 2,9 тысячи человек. Еще 538 человек погибли в Сирии. Россия предложила обеим странам помощь в ликвидации последствий ЧС.

В Турции спасатели МЧС России с оборудованием и гумпомощью сразу отправились в горную провинцию Кахраманмараж, сильно пострадавшую от землетрясения.