Число жертв давки на похоронах Сулеймани выросло до 50 человек

Ранее сообщалось о 35 погибших и 190 пострадавших.

Похороны иранского генерала Сулеймани проходят 7 января в Кермане. По предварительной информации, проводить его в последний путь пришли порядка миллиона человек. Давка началась после того, как толпа людей направилась на кладбище.

Сулеймани погиб 3 января во время ракетного обстрела территории международного аэропорта Багдада. Спецоперацию проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала, но Вашингтон пригрозил ограничительными мерами. В свою очередь секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани заявил, что у страны уже есть 13 вариантов, как отомстить. Позже СМИ сообщили, что Пентагон планирует перебросить бомбардировщики и военных ближе к территории Ирана.