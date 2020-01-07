    07 января 2020, 16:15

    Число жертв давки на похоронах Сулеймани выросло до 50 человек

    Дарья Бунякова

    Из-за давки на церемонии прощания с убитым иранским генералом Сулеймани погибли более 50 человек. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на медиков.

    Ранее сообщалось о 35 погибших и 190 пострадавших.

    Похороны иранского генерала Сулеймани проходят 7 января в Кермане. По предварительной информации, проводить его в последний путь пришли порядка миллиона человек. Давка началась после того, как толпа людей направилась на кладбище.

    Сулеймани погиб 3 января во время ракетного обстрела территории международного аэропорта Багдада. Спецоперацию проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

    Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала, но Вашингтон пригрозил ограничительными мерами. В свою очередь секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани заявил, что у страны уже есть 13 вариантов, как отомстить. Позже СМИ сообщили, что Пентагон планирует перебросить бомбардировщики и военных ближе к территории Ирана.