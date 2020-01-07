Более 30 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

По данным агентства Fars, пострадали около 190 человек, а погибли - 32.

Давка началась сразу после того, как толпа двинулась в сторону кладбища. Глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд в беседе с журналистами подтвердил, что массовое скопление людей привело к гибели нескольких человек.

«К сожалению, в результате давки некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые были убиты во время похоронных шествий», — заявил он.

В данный момент траурная процессия с похоронами Сулеймани вышла на улицы Тегерана. По предварительным данным, проститься с генералом вышли около одного миллиона человек.

Сулеймани похоронят между могилами двух его военных товарищей Энаятоллы Талебизаде и Мухаммеда Хоссейна Юсефа Элахи. Они погибли в ходе операции «Рассвет 8» во время войны Ирана и Ирака в 80-х годах.

Генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара американскими ВВС по аэропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он отдал приказ на уничтожение иранского военного. По версии американцев, именно Сулеймани стоял за атаками на военную базу в Ираке и на посольство в Багдаде.

Иран пообещал отомстить за гибель генерала Сулейймани. В ответ Трамп заявил, что введет новые санкции. Тегеран в ответ окончательнов вышел из ядерной сделки, а секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани заявил, что власти подготовили 13 сценариев мести. Парламент страны между тем принял закон о приравнивании всех американских военных к террористам.