СМИ: США перебросит к Ирану военных и бомбардировщики B-52

В связи с возникшим между США и Ираном конфликтом, Пентагон планирует перебросить на Ближний Восток своих военных и шесть бомбардировщиков B-52. Ожидается, что самолеты прибудут в регион в ближайшие дни.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона, речь идет о 200 военнослужащих, которые сейчас находятся в итальянском Виченца. Предполагается, что некоторые будут обеспечивать безопасность посольства США в Бейруте. Таким образом, после переброски военных их будет насчитываться более 80 тысяч на территории Ближнего Востока.

Телеканал CNN уточняет, что B-52 будут находиться вблизи Ирана уже через несколько дней. Бомбардировщики разместят на острове Диего-Гарсия. По данным канала, Пентагон выбрал именно эту территорию, так как по ней не могут ударить иранские ракеты.

Конфликт между США и Ираном обострился 3 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб во время ракетного обстрела международного аэропорта Багдада со стороны Вашингтона.

Иран пообещал отомстить за произошедшее, но лидер США Дональд Трамп пригрозил введением санкций и ударом по 52 иранским объектам. Несмотря на это, власти Ирана заявили о подготовке 13 сценариев ответных действий против американской стороны.