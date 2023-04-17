Мир 17 апреля 2023, 02:27 Число жертв беспорядков в Судане достигло 83 ВОЗ: число жертв столкновений в Судане увеличилось до 83 человек, 1126 ранены YouTube

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Жертвами конфликта в Судане между силами быстрого реагирования и регулярными армейскими частями стали 83 человека. Соответствующие данные привела Всемирная организация здравоохранения, сообщил телеканал Al-Hadath.

«С начала боевых действий между армией и спецназом в Судане погибли не менее 83 человек, 1126 получили ранения», — сказал представитель организации,

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Он добавил, что в больницах и госпиталях в столице страны Хартум «исчерпаны предметы медицинского назначения». По его словам, врачи также столкнулись с большими трудностями из-за отсутствия безопасности.

В воскресенье, 16 апреля, стороны конфликта в Судане объявили гуманитарное прекращение боев, оно длилось с 16:00 до 19:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений между спецназом и регулярными армейскими частями в Судане погибли 56 человек, а с ранениями госпитализированы 595. Представители сил быстрого реагирования обвинили армию в обстреле их штаба в окрестностях Хартума 15 апреля.

После этого начались открытые боевые действия, которые охватили столицу страны и города Мерове и Эль-Абьяд. Военные Судана смогли взять под контроль базы и штабы спецназа в семи населенных пунктах.