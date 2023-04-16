Мир 16 апреля 2023, 11:34 Армия Судана взяла под контроль базы спецназа в семи населенных пунктах Главное командования ВС Судана заявило о взятии баз спецназа в семи населенных пунктах YouTube

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Военные Судана взяли под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования страны в семи населенных пунктах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования ВС республики.

В документе указали, что военные установили контроль над объектами в том числе в административных центрах штатов Голубой Нил, Кассала, Гедареф и Южный Кордофан.

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В армии Судана заявили, что на разгром спецназа потребуется несколько дней.

«Бои могут продлиться несколько дней, чтобы разгромить силы быстрого реагирования во всех штатах», — сказал официальный представитель ВС Судана телеканалу Al Arabiya.

Ранее армия Судана взяла под контроль все штабы спецназа в Омдурмане. Солдаты сил быстрого реагирования скрылись, бросив оружие и технику.

В субботу, 15 апреля, спецназа объявил о захвате воздушной базы в Мерове, аэропорта и президентского дворца в Хартуме.