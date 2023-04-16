Мир 16 апреля 2023, 14:17 Число погибших в Судане выросло до 56 человек Al Jazeera: число погибших в ходе конфликта в Судане увеличилось до 56 человек YouTube

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Конфликт в Судане между силами быстрого реагирования и регулярными армейскими частями унес жизни 56 человек, еще 595 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Повсюду в Омдурмане и Хартуме взрывы и пожары. Люди пытаются найти себе укрытие», — рассказал об обстановке врач одной из больниц.

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Военное противостояние в Судане началось в субботу, 15 апреля, на фоне противоречий между командованием подразделений спецназа и армии.

Представители сил быстрого реагирования утверждали, что армия обстреляла их штаб в окрестностях Хартума.

После этого между представителями двух группировок начались открытые боевые действия, которые охватили столицу Хартум, города Мерове и Эль-Абьяд.

Ранее стало известно, что армия Судана захватила все штабы спецназа в Омдурмане. Также сообщалось, что в Судане полностью отключили интернет.