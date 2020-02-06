Число жертв аварийного самолета в Стамбуле увеличилось до трех

В результате жесткой посадки лайнера, произошедшей накануне вечером в аэропорту Стамбула Сабихи Гекчен, погибли три человека. С таким заявлением выступил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Слова турецкого министра приводит телеканал NTV. Как заявил Коджа, сейчас количество пострадавших во время жесткой посадки самолета возросло до 180 человек. Несколькими часами ранее говорилось о 157 пострадавших и одном погибшем.

Всего на борту самолета находились 183 человека: 177 пассажиров, среди которых двое детей, и шесть членов экипажа.

Лайнер совершал перелет из Измира в Стамбул. В стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен при посадке воздушное судно вылетело за пределы посадочной полосы и упало с высоты порядка 40 метров. Затем воздушное судно загорелось и развалилось на три части. Одной из возможных причин происшествия называют погодные условия — во время посадки самолета в Стамбуле шел сильный ливень. Однако точную причину аварии еще предстоит установить. Генпрокуратура начала расследование.

Позже в российском генконсульстве в Стамбуле уточнили, что по предварительным данным, граждан России на борту аварийного лайнера не было.