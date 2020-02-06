Число жертв аварийного самолета в Стамбуле увеличилось до трех
Слова турецкого министра приводит телеканал NTV. Как заявил Коджа, сейчас количество пострадавших во время жесткой посадки самолета возросло до 180 человек. Несколькими часами ранее говорилось о 157 пострадавших и одном погибшем.
Всего на борту самолета находились 183 человека: 177 пассажиров, среди которых двое детей, и шесть членов экипажа.
Лайнер совершал перелет из Измира в Стамбул. В стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен при посадке воздушное судно вылетело за пределы посадочной полосы и упало с высоты порядка 40 метров. Затем воздушное судно загорелось и развалилось на три части. Одной из возможных причин происшествия называют погодные условия — во время посадки самолета в Стамбуле шел сильный ливень. Однако точную причину аварии еще предстоит установить. Генпрокуратура начала расследование.
Позже в российском генконсульстве в Стамбуле уточнили, что по предварительным данным, граждан России на борту аварийного лайнера не было.