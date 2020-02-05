Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле

В результате жесткой посадки лайнера авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула погиб один человек, число пострадавших возросло до 157 человек, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Один из наших граждан погиб в авиакатастрофе, у нас 157 раненых», — приводит телеканал NTV слова министр здравоохранения Турции. Он уточнил, что на борту лайнера находились 183 человека: 177 пассажиров, среди которых двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолет летел из Измира в Стамбул. Лайнер совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен. Воздушное судно вылетело за пределы посадочной полосы и упало с высоты около 40 метров. После этого самолет загорелся и развалился на три части.

В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что по предварительным данным, россиян на борту аварийного лайнера не было.