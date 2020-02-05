При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека. Лайнер развалился на три части и загорелся

Губернатор Стамбула Али Йерликай сообщил Нurriyet, что всех пострадавших направили в больницы машинами скорой помощи. Большинство раненных смогли выбраться из самолета самостоятельно.

Аэропорт закрыли после происшествия. Все рейсы 5 февраля отменены. Самолеты, которые готовились к посадке, перенаправили в другой аэропорт. Генпрокуратура начала расследование.

Жесткую посадку самолета объяснил тяжелыми погодными условиями. В городе идет ливень и дует очень сильный ветер.

Вице-консул России в Стамбуле Сергей Романов сообщил «Звезде», что дипмиссия сейчас выясняет, были ли на борту лайнера россияне.

Boeing 738 прилетел из Измира, но во время посадки не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. Всего на борту находились 177 человек.