При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека. Лайнер развалился на три части и загорелся
Самолет авиакомпании Pegasus буквально развалился в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Он скатился с ВВП в овраг и там загорелся. Пострадали 52 человека.
Губернатор Стамбула Али Йерликай сообщил Нurriyet, что всех пострадавших направили в больницы машинами скорой помощи. Большинство раненных смогли выбраться из самолета самостоятельно.
Аэропорт закрыли после происшествия. Все рейсы 5 февраля отменены. Самолеты, которые готовились к посадке, перенаправили в другой аэропорт. Генпрокуратура начала расследование.
Жесткую посадку самолета объяснил тяжелыми погодными условиями. В городе идет ливень и дует очень сильный ветер.
Вице-консул России в Стамбуле Сергей Романов сообщил «Звезде», что дипмиссия сейчас выясняет, были ли на борту лайнера россияне.
Boeing 738 прилетел из Измира, но во время посадки не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. Всего на борту находились 177 человек.