    05 февраля 2020, 21:25

    Россиян не было на борту аварийного самолета в Стамбуле

    Валерия Шафирко

    По предварительной информации, россиян среди пассажиров самолета авиакомпании Pegasus, который жестко сел в аэропорту Стамбула, не было. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское генконсульство в Стамбуле.

    «По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

    Самолет авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. После этого он загорелся и развалился на три части. На борту находилось 177 человек, 52 из них пострадали. Жертв при аварии удалось избежать. Все пострадавшие были госпитализированы.

    После происшествия аэропорт закрыли. Все рейсы 5 февраля отменены. Самолеты, которые готовились к посадке, перенаправлены в другой аэропорт. Генпрокуратура начала расследование.

    Самолет выполнял рейс Измир — Стамбул. Жесткую посадку воздушного судна объяснили тяжелыми погодными условиями. В городе идет ливень и дует сильный ветер.