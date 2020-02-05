Россиян не было на борту аварийного самолета в Стамбуле

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

Самолет авиакомпании Pegasus при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. После этого он загорелся и развалился на три части. На борту находилось 177 человек, 52 из них пострадали. Жертв при аварии удалось избежать. Все пострадавшие были госпитализированы.

После происшествия аэропорт закрыли. Все рейсы 5 февраля отменены. Самолеты, которые готовились к посадке, перенаправлены в другой аэропорт. Генпрокуратура начала расследование.

Самолет выполнял рейс Измир — Стамбул. Жесткую посадку воздушного судна объяснили тяжелыми погодными условиями. В городе идет ливень и дует сильный ветер.