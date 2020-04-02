Число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек

Первая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Россия постепенно ограничивала авиасообщения со странами. С 23 марта страна максимально урезала связи с внешним миром. Самолеты почти не летают в другие страны, кроме прямых рейсов до мировых столиц.

С 30 марта в Москве и ряде регионов введен режим самоизоляции. Жителям порекомендовали не покидать свои дома. Выходить на улицу можно по крайней необходимости: в аптеку и магазин, погулять с собакой и вынести мусор.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлили до 1 мая.