Россия ограничит авиасообщение со всеми странами с 23 марта

Россия максимально ограничит связи с внешним миром с 23 марта. Самолеты почти не будут летать в другие страны. Ограничение не коснется только прямых рейсов до мировых столиц. Чартеры продолжат эвакуацию россиян, которые застряли за границей.

Российские власти пошли на крайние меры из-за пандемии коронавируса.

«В соответствии с поручением правительства РФ в 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств», — сообщил сайт Росавиации.

В сообщении перечисляются все прямые рейсы до мировых столиц, на которые ограничение не распространяется. Кабмин принял решение не запрещать чартерные рейсы, которые будут вывозить всех граждан России, оказавшихся во время пандемии за рубежом.

22 марта Росавиация сначала сообщила о том, что Россия приостанавливает полеты в Турцию. Позже появилось сообщение, что самолеты из регионов не будут летать в Латинскую Америку и Азию. Череда новостей от Росавиации об ограничениях завершилась новостью о полном закрытии авиасообщения со всем миром.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. 2019-nCoV стремительно распространяется по всему миру. Единственный метод борьбы с инфекцией — изоляция на уровне страны и строгий карантин. Всего коронавирусом заразились 317 тысяч человек.

В России за минувшие сутки выявили еще 61 заразившегося. Инфицированных в РФ сейчас 367 человек. Беспрецедентные меры безопасности в течение недели приняли во всем мире.