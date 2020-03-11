Вспышку коронавируса признали пандемией

ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Об этом заявил на брифинге в Швейцарии гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — приводит его слова РИА «Новости».

Пандемия — это мощная эпидемия. Главный ее признак — что инфекция распространяется на территорию всей страны, граничащих с ней государств или множества разных стран мира.

По состоянию на 11 марта в мире коронавирусом заражены уже 118 тысяч человек. Больные находятся на территории 114 стран мира.