Власти Москвы продлили до 1 мая запрет массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлили до 1 мая. Соответствующий приказ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

В документе говорится, что в Москве до 1 мая запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Приостановлена работа мест общественного питания за исключением обслуживания клиентов, которые делают заказы на вынос или для доставки. Под ограничения не попадут столовые и буфеты на предприятиях.

Ограничена работа розничных магазинов за исключением продуктовых торговых точек, аптек, салонов связи, зоомагазинов.



Школьники средних и старших классов, студенты колледжей и техникумов до 1 мая останутся на дистанционном обучении. Ученики начальной школы могут посещать учебные заведения группами не более 12 человек. В группах должен соблюдаться санитарный режим.

Для пожилых москвичей старше 65 лет продлевается режим самоизоляции до 1 мая. Все они получат адресную помощь: две тысячи рублей с начала режима и еще две тысячи рублей с 14 апреля.

Пассажиры общественного транспорта должны и дальше соблюдать дистанцию 1,5 метра. Это касается прохожих на улице и людей, стоящих в очередях.

До 1 мая закрывается 55 городских парков. Срок действия неиспользованных проездных и льготных билетов продлевается до 1 мая, если до этого времени по ним совершили не более шести поездок.

Продолжают работать:

— медицинские организации и аптеки;

— продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости;

— банки;

— организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

— организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса;

— непрерывно действующие организации, обеспечивающие жизнедеятельность города.



Жители столицы должны продолжать соблюдать режим самоизоляции. То есть не выходить из дома без лишней надобности. Исключение только для тех, кто работает на указанных выше предприятиях. Можно покидать квартиру, чтобы выйти в магазин или аптеку в шаговой доступности. Кроме того, можно выгуливать домашнего питомца или выкидывать мусор.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим из-за ситуации с коронавирусом. При этом он отметил, что период нерабочих дней могут сократить, если позволит обстановка.