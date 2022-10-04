Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ | 360°

Все новости

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:46

Аналитик назвал диверсией ЧП с гендиректором Запорожской АЭС

Подмосковье

04 октября 2022, 11:45

Стационар для хирургических операций открылся в детской поликлинике в Химках

Реклама

Криминал

04 октября 2022, 11:38

Уругвай объявил в розыск по линии Интерпола россиян за подделку документов

Подмосковье

04 октября 2022, 11:33

Подмосковье стало лидером России по производству саженцев декоративных деревьев

Эксклюзив

04 октября 2022, 11:31

«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации

Подмосковье

04 октября 2022, 11:25

Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове

Важное

04 октября 2022, 11:24

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

Мир

04 октября 2022, 11:23

Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ

Общество

04 октября 2022, 11:17

Огуречное мороженое и куриные маффины. Блогеры из соцсети ЯRUS поделились оригинальными рецептами

Мир

04 октября 2022, 11:23

Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ

Associated Press: число РСЗО HIMARS, поставленных Украине от США, достигнет 20

Читать 360tv в

Количество поставленных Украине американских систем HIMARS достигнет 20 после выделения новых РСЗО, которое ожидается уже сегодня. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, США объявят о новом пакете помощи Украине на 625 миллионов долларов, в который войдут четыре системы HIMARS.

Реклама

Накануне ВСУ применили при обстреле Старобельска в ЛНР новый тип ракет для HIMARS, начиненных шрапнелью.

Реклама

Американские РСЗО разработали в конце 1990-х годов. Дальность стрельбы — до 80 километров. По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, главная особенность ракет HIMARS — в малом времени подлета, и их сложно перехватить. Из-за того, что время на обработку информации, запуск и сбитие очень короткое, от обнаружения ракеты до ее перехвата проходят буквально секунды.

Ранее, 1 октября, стало известно, что Всемирный банк одобрил выделение 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине на обеспечение «необходимых государственных услуг, включая здравоохранение, образование и пенсии».

США

Оружие

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама