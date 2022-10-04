Мир 04 октября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

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Viber Число поставленных Украине американских РСЗО HIMARS достигнет 20 — СМИ Associated Press: число РСЗО HIMARS, поставленных Украине от США, достигнет 20 wikipedia

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Количество поставленных Украине американских систем HIMARS достигнет 20 после выделения новых РСЗО, которое ожидается уже сегодня. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, США объявят о новом пакете помощи Украине на 625 миллионов долларов, в который войдут четыре системы HIMARS.

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Накануне ВСУ применили при обстреле Старобельска в ЛНР новый тип ракет для HIMARS, начиненных шрапнелью.

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Американские РСЗО разработали в конце 1990-х годов. Дальность стрельбы — до 80 километров. По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, главная особенность ракет HIMARS — в малом времени подлета, и их сложно перехватить. Из-за того, что время на обработку информации, запуск и сбитие очень короткое, от обнаружения ракеты до ее перехвата проходят буквально секунды.

Ранее, 1 октября, стало известно, что Всемирный банк одобрил выделение 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине на обеспечение «необходимых государственных услуг, включая здравоохранение, образование и пенсии».

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