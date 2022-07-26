Военный эксперт Шурыгин высоко оценил мастерство зенитчиков, которые научились сбивать ракеты HIMARS

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал работу российских зенитчиков, которые научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Об этом написал Life.

По словам эксперта, боеприпасы систем США являются самыми серьезными противниками для ПВО, однако российские военные научились сбивать их с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук М-3».

«Особенности их (ракет HIMARS. — ред.) заключаются в том, что все-таки достаточно малое время подлета. Время на обработку, на информацию, а соответственно, на запуск и на сбитие, очень короткое, поэтому от обнаружения до перехвата проходят буквально считаные секунды. Поэтому, когда зенитчики говорят, что сбивают эти цели, это очень здорово <…>», — сказал Шурыгин.

Он добавил, что это говорит о превосходном уровне конструкторов, которые «смогли заложить параметры на десятилетия вперед».