ВСУ применили новый тип ракет для HIMARS при обстрелах ЛНР | 360°

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ВСУ применили новый тип ракет для HIMARS при обстрелах ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

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Украинские военные начали использовать новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства при обстрелах Луганской Народной Республики, заявил РИА «Новости» офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

ВСУ в понедельник обстреляли жилые дома, детский сад и спортивный стадион в Старобельске из РСЗО М142 HIMARS. По словам Гетманского, это уже второй населенный пункт, при обстрелах которого использовались ракеты M30.

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«Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях, и вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельске», — пояснил он.

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Данные ракеты начинены шрапнелью и предназначены для поражения противника. Однако если одна из них попала в центр Старобельска, то ее целью было мирное население, утверждает Гетманский.

HIMARS была разработана в конце девяностых годов в США. Дальность ее стрельбы достигает до 80 километров. Вашингтон поставляет РСЗО, разжигая конфликт на Украине, что неоднократно подчеркивали в Кремле. Однако HIMARS в Донбассе противостоят российские системы ПВО.

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