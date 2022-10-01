Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине | 360°

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Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине

Всемирный банк одобрил дополнительную финансовую помощь Украине на 530 миллионов долларов

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Всемирный банк одобрил дополнительную финансовую помощь Украине. Ее размер составил 530 миллионов долларов, сообщила вице-президент международной организации Анна Бьерде.

«Сегодня руководство Всемирного банка одобрило 530 миллионов долларов дополнительного финансирования для Украины», — привело РИА «Новости» публикацию Бьерде в Twitter.

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Как отметила вице-президент Всемирного банка, благодаря выделяемой помощи Украина сможет обеспечивать «необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии».

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Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что диверсификация глобального производства энергоносителей займет годы при прекращении поставок из России. По его словам, она приведет к более продолжительному риску стагфляции. Речь идет о ситуации, при которой вместе со спадом экономики и высоким уровнем безработицы наблюдается рост цен.

После начала спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции против России. Но принятые меры обернулись экономическими проблемами для Европы и США. Вводимые ограничительные меры спровоцировали повышение цен на топливо, а также на электроэнергию и продукты питания.

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