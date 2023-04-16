16 апреля 2023, 12:25
Судан остался без интернета
Reuters сообщил о блокировке компанией MTN интернета в Судане
В Судане заблокировали доступ в интернет. Распоряжение крупнейшей в Африке телекоммуникационной компании MTN поступило от государственного регулятора, сообщило агентство Reuters.
Источники в компании не привели каких-либо подробностей. Нет информации и том, есть ли какие-либо предписания от властей у других работающих в Судане телекоммуникационных компаний.
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Главное командование ВС Судана 16 апреля заявило, что контролирует базы спецназа в семи населенных пунктах страны. Военные подчеркнули, что на разгром сил быстрого реагирования потребуется несколько дней.
Ситуацию в восточноафриканской стране обсудят на заседании СБ ООН. В ходе вооруженного конфликта между спецназом и регулярной армией на севере Хартума погибли минимум 25 человек, пострадали более 180. Гражданские они или военные, неизвестно.
Судан
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