Мир 16 апреля 2023, 12:25 Судан остался без интернета Reuters сообщил о блокировке компанией MTN интернета в Судане YouTube

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В Судане заблокировали доступ в интернет. Распоряжение крупнейшей в Африке телекоммуникационной компании MTN поступило от государственного регулятора, сообщило агентство Reuters.

Источники в компании не привели каких-либо подробностей. Нет информации и том, есть ли какие-либо предписания от властей у других работающих в Судане телекоммуникационных компаний.

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Главное командование ВС Судана 16 апреля заявило, что контролирует базы спецназа в семи населенных пунктах страны. Военные подчеркнули, что на разгром сил быстрого реагирования потребуется несколько дней.

Ситуацию в восточноафриканской стране обсудят на заседании СБ ООН. В ходе вооруженного конфликта между спецназом и регулярной армией на севере Хартума погибли минимум 25 человек, пострадали более 180. Гражданские они или военные, неизвестно.