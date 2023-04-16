Мир 16 апреля 2023, 08:23 Армия Судана взяла под контроль все штабы спецназа в Омдурмане Al-Jazeera: суданская армия взяла под контроль штабы спецназа в Омдурмане YouTube

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Армейские части Судана взяли под свой контроль все штабы сил быстрого реагирования в городе Омдурман рядом со столицей страны Хартумом. Об этом сообщил арабский телеканал Al-Jazeera.

«Мы полностью контролируем позиции и штабы спецназа в Омдурмане. Они скрылись, бросив вооружение и технику», — заявил представитель армии Судана.

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Ситуация в Судане накалилась в субботу, открытые боестолкновения между армейскими подразделениями и спецназом начались в Хартуме и Мерове. Согласно последней информации, в боях погибли 56 человек, еще 596 получили ранения.

Силы спецназа объявили о захвате воздушной базы в Мерове, а также президентского дворца в Хартуме. С точки зрения сил быстрого реагирования, армейские части сами спровоцировали конфликт, напав на штаб спецназа неподалеку от Хартума.

При этом командование спецназа отказалось от переговоров с армией, пока она не отступит на свои исходные позиции.