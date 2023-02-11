Мир 11 февраля 2023, 13:27 Силу землетрясения в Турции сочли аналогичной взрыву 500 атомных бомб Власти Турции заявили, что сила землетрясения в стране равнялась взрыву 500 атомных бомб РИА «Новости»

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Землетрясение, которое произошло в Турции, по своей силе приблизилось к взрыву 500 атомных бомб. Об этом заявил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, сообщило РИА «Новости».

Страна, подчеркнул Татар, столкнулась с катастрофой невообразимого масштаба. Сейчас специалисты анализируют толчки от 6 февраля.

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«Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд», — уточнил он.

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Район, где произошло землетрясение, по словам Татара, трясло в течение примерно двух минут.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение, отмечал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, стало самым сильным с 1939 года.

После него специалисты выявили около трех десятков афтершоков, в середине дня в Турции произошло новое землетрясение. В следующие дни жители центральной части страны тоже ощущали подземные толчки.

По последним данным, жертвами землетрясений стали почти 21 тысяча человек. В Турции объявили недельный общенациональный траур по погибшим. В 10 пострадавших провинциях ввели режим чрезвычайного положения, который продлится три месяца.