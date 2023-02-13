Мир 13 февраля 2023, 11:35 Названа сумма ущерба Турции после землетрясений Bloomberg: ущерб Турции от землетрясений составит около 84 миллиардов долларов РИА «Новости»

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Ущерб Турции после мощных землетрясений на юго-востоке страны составит около 84 миллиардов долларов, или 10% ВВП государства. Такой прогноз опубликовало агентство Bloomberg.

«Общий ущерб превысит 84 миллиарда долларов, что составляет около 10% от ВВП страны. Из них на ущерб жилым домам приходится примерно 70,8 миллиарда, потери национального бюджета составят порядка 10,4 миллиарда. Убытки в рабочей силе оцениваются до 2,9 миллиарда», — сказано в сообщении.

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Аналитики произвели расчеты на основании информации о землетрясении в Турции в 1999 году.

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Землетрясения в Турции произошло неделю назад. Согласно последней информации, в результате подземных толчков погибли свыше 29 тысяч человек. Власти сравнили эффект от землетрясения с мощностью взрыва 500 атомных бомб.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала о «вторичной» катастрофе, так как у многих выживших есть проблемы с обеспечением предметами первой необходимости, электричеством, топливом и водой.