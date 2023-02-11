Мир 11 февраля 2023, 13:57 Риск «вторичной катастрофы» после землетрясения в Турции увидели в ВОЗ В ВОЗ заявили о риске «вторичной катастрофы» после землетрясений в Турции РИА «Новости»

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Условия, в которых остаются люди в Турции и Сирии после землетрясений, могут привести к новым жертвам. Возможное количество смертей представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден в беседе с телеканалом CNN назвал сравнимым с количеством погибших непосредственно при подземных толчках.

У многих выживших, по словам представителя ВОЗ, возникли серьезные проблемы с водой, топливом и электричеством. Они также испытывают сложности со связью и другими жизненно необходимыми вещами.

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«Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная», — подчеркнул Холден.

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Он пояснил, что подобный риск существует, если интенсивность работ по ликвидации последствий землетрясений окажется ниже, чем в поисково-спасательный период.

По данным телеканала, проблемы также усугубились из-за снижения температуры воздуха в пострадавших от толчков районах Сирии и Турции. Показатели находятся на более низких, чем обычно, уровнях.

В Сирии, в Алеппо, в выходные воздух остынет до -3…-2 градусов при привычном для февраля минимуме в +2,5 градуса.

Ранее турецкие власти сравнили силу землетрясения в стране со взрывом 500 атомных бомб.