11 февраля 2023, 23:45
Число погибших из-за землетрясения в Сирии превысило 1,4 тысячи
Минздрав Сирии: число жертв при землетрясении в стране возросло до 1408
Землетрясение в Сирии унесло жизни более 1,4 тысячи человек. Информацию о жертвах и пострадавших обновил на странице в соцсети Минздрав страны.
По данным министерства, число погибших при стихийном бедствии возросло до 1408, пострадавших — 2341.
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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались и в других странах, больше всех из «соседей» пострадала Сирия.
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Землетрясение в Сирии полностью разрушило 10 школ, еще около 600 зданий получили повреждения. Пострадавших временно разместят в учебных заведениях, ведомство выделило для этих целей 129 зданий.
Российские военные привезли в пострадавшую от стихии страну более 20 тонн гуманитарного груза. Россия отправила в Сирию продукты питания: консервы, муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, кофе, супы быстрого приготовления и теплые одеяла. ЦПВС обвинил профильные международные организации в уклонении от оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.
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Землетрясения
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