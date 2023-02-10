Мир 10 февраля 2023, 23:16 Центр по примирению обвинил зарубежные организации в уклонении от помощи населению Сирии Минобороны России: зарубежные организации уклоняются от помощи пострадавшим в Сирии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил, что профильные зарубежные организации уклоняются от оказания помощи пострадавшим от землетрясений в Сирийской Арабской Республике. Внимание мировой общественности на этом акцентировал заместитель руководителя российского ЦПВС генерал-майор Олег Егоров, его слова привел ТАСС.

«Вынуждены обратить внимание международной общественности на уклонение профильных зарубежных организаций от оказания помощи населению Сирийской Арабской Республики», — заявил Егоров.

Реклама

В соответствии с мандатом ООН гуманитарную помощь в Сирию завозят на неподконтрольную властям республики территорию, через трансграничный коридор в провинции Идлиб, пояснил генерал-майор. На остальной территории население страдает из-за западных санкций, подчеркнул Егоров.

Реклама

«При этом сирийское правительство, несмотря на имеющиеся логистические проблемы, продолжает своими силами обеспечивать доставку в пострадавшие от землетрясения районы гуманитарной помощи, прибывающей морским путем в порты Латакии и Тартуса», — отметил Егоров.