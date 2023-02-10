Мир 10 февраля 2023, 23:36 Российский военный самолет с гуманитарным грузом прибыл в пострадавшую от землетрясения Сирию Минобороны РФ: Россия доставила в пострадавшую от землетрясения Сирию гуманитарный груз Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Более 20 тонн гуманитарного груза доставили российские военные в пострадавшую от землетрясения Сирию в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Реклама

«В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Россия отправила в Сирию продукты питания: консервы, муку, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай, кофе, супы быстрого приготовления и теплые одеяла.

В Минобороны подчеркнули, что груз будет оперативно доставлен нуждающимся жителям при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон.

Центр по примирению враждующих сторон развернул шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в Алеппо, Латакии, Хаме, Стаму, Джебле, Бустане-Эль-Баша.