10 февраля 2023, 23:36
Российский военный самолет с гуманитарным грузом прибыл в пострадавшую от землетрясения Сирию
Минобороны РФ: Россия доставила в пострадавшую от землетрясения Сирию гуманитарный груз
Более 20 тонн гуманитарного груза доставили российские военные в пострадавшую от землетрясения Сирию в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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«В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Россия отправила в Сирию продукты питания: консервы, муку, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай, кофе, супы быстрого приготовления и теплые одеяла.
В Минобороны подчеркнули, что груз будет оперативно доставлен нуждающимся жителям при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон.
Центр по примирению враждующих сторон развернул шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в Алеппо, Латакии, Хаме, Стаму, Джебле, Бустане-Эль-Баша.
Минобороны РФ
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