Мир 11 февраля 2023, 14:24 Почти 600 школ Сирии получили повреждения из-за землетрясения Министр образования Сирии Таббаа: землетрясение разрушило 10 школ в стране, 600 повреждены РИА «Новости»

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Землетрясение в Сирии полностью разрушило 10 школ, еще около 600 зданий получили повреждения. Об этом сообщил министр образования страны Дарем Таббаа в интервью телеканалу Ale Khbariya.

«Число частично поврежденных землетрясением школ достигло 599, 10 полностью разрушены», — уточнил он.

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Пострадавших в результате подземных толчков временно разместят в учебных заведениях. Для этих целей, по словам министра, его ведомство выделило 129 зданий.

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Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в Сирии и Турции велик риск «вторичной катастрофы» после землетрясений. К новым жертвам, по словам представителя ВОЗ, могут привести трудности с водоснабжением, обеспечением людей топливом и электричеством.

Свою роль сыграет и понижение температуры воздуха в отдельных районах обеих стран. Например, в Алеппо на выходных похолодает до -3…-2 градусов.