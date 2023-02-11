11 февраля 2023, 14:24
Почти 600 школ Сирии получили повреждения из-за землетрясения
Министр образования Сирии Таббаа: землетрясение разрушило 10 школ в стране, 600 повреждены
Землетрясение в Сирии полностью разрушило 10 школ, еще около 600 зданий получили повреждения. Об этом сообщил министр образования страны Дарем Таббаа в интервью телеканалу Ale Khbariya.
«Число частично поврежденных землетрясением школ достигло 599, 10 полностью разрушены», — уточнил он.
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Пострадавших в результате подземных толчков временно разместят в учебных заведениях. Для этих целей, по словам министра, его ведомство выделило 129 зданий.
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Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в Сирии и Турции велик риск «вторичной катастрофы» после землетрясений. К новым жертвам, по словам представителя ВОЗ, могут привести трудности с водоснабжением, обеспечением людей топливом и электричеством.
Свою роль сыграет и понижение температуры воздуха в отдельных районах обеих стран. Например, в Алеппо на выходных похолодает до -3…-2 градусов.
Турция
Сирия
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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