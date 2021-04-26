Чешские депутаты обвинили президента Земана в разглашении гостайны

Сенат Чехии намерен подать жалобу на президента страны Милоша Земана в Конституционный суд страны. Депутаты посчитали, что в ходе своего воскресного обращения к нации по взрывам складов во Врбетице он раскрыл секретную информацию. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил спикер парламента Милош Выстрчил.

В беседе с журналистами он заявил, что перед подачей жалобы депутаты проконсультируются со специалистами по конституционному праву. Он пояснил, что в ходе своего выступления Земан раскрыл информацию, которая была доступна только для участников закрытых переговоров.

«Я убежден, что президент Земан в своем выступлении поделился информацией из закрытого досье. Таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и расследование уголовного дела», — заявил спикер.

Выстрчил подчеркнул, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене родине.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии о причинах взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. Первый вариант — это неосторожное обращение с боеприпасами и второй — что ответственность лежит на агентах иностранных спецслужб.

При этом чешский лидер отметил, что в отчетах контрразведки не было ни слова о присутствии «российских агентов».

Слова Земана вызвали возмущение среди чешских политиков, которые обвинили президента в работе на Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросом по взрывам складов в чешской Врбетице должны заниматься власти Евросоюза. При этом он отметил, что Праге придется представить доказательства того, что размещение вооружений болгарского бизнесмена не противоречило нормам и правилам ЕС.

В середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что появились доказательства причастности российских спецслужб к взрывам складов с оружием во Врбетице в 2014 году. Эти слова полностью опровергли в Кремле. Обострение отношений между странами привело к взаимной высылке сотрудников посольств.