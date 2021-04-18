МИД РФ сообщил послу Чехии о высылке 20 дипломатов

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в МИД России. В здание дипломат зашел без комментариев журналистам. В министерстве Пивонька пробыл не дольше 20 минут.

Кадры прибытия чешского после в здание российского министерства опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. В МИД Пивоньку вызвали после высылки 18 российских дипломатов из Чехии, о которой было заявлено накануне.

Покинув здание МИДа, посол республики сказал журналистам, что Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов.

«Мы проинформированы теперь (об ответных мерах — прим. ред.). Это был ответ РФ», — сказал посол Чехии. Его слова приводит «Интерфакс».

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля, рассказали позднее в МИД РФ.

Власти Чехии накануне объявили о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, граждан России обвинили в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МВД Чехии успело объявить в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Лондоне обвиняют в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в марте 2018 года.

В ответ на это Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными. По ее мнению, чешские власти действуют под голословными и надуманными предлогами в угоду США. Дипломат назвала это вассализмом XXI века.