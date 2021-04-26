Лавров призвал ЕС разобраться в легальности складов с оружием в Чехии

Взорвавшиеся склады с оружием в чешской Врбетице могли находиться там в нарушении международных договоров, которые ратифицировала официальная Прага. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что рассматривать версии о причинах взрыва на складах в 2014 году должно руководство Евросоюза.

«Все эти путаные комментарии и заявления, эмоционально не очень вменяемые, я бы так сказал, наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться ЕС. Все это произошло на его территории. Насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил», — заявил министр.

Министр отметил, что правительство и парламент Чехии очень странно отреагировали на заявление президента республики Милоша Земана. Глава Чехии предложил внимательно изучить все версии случившегося в Врбетице. В ответ президента обвинили, что он мешает ходу расследования.

«Это говорит только об одном: что кто-то, в том числе те, кто такие заявления делает, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует», — пояснил Лавров.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии о причинах взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году. Первый вариант — это неосторожное обращение с боеприпасами и вторая — что ответственность лежит на агентах иностранных спецслужб. При этом чешский лидер отметил, что в отчетах контрразведки не было ни слова о присутствии «российских агентов».

RT напомнил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в причастности к взрывам складов подозревают Россию. Его выводы полностью отвергли в Кремле. Начавшееся обострение отношений между двумя странами привело к взаимной высылке сотрудников посольств.