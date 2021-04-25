Президент Чехии назвал вероятные причины взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. Они произошли в 2014 году.

Сегодня глава Чехии выступил перед народом с чрезвычайным обращением по телевидению. Земан призвал дождаться итогов расследования взрывов во Врбетице. Он также сообщил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов в деревне не было в отчетах контрразведки.

«Мы работаем с двумя версиями: что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», — сказал Земан в эфире телеканала TV Prima.

По словам Земана, также установлена связь болгарского торговца оружием со взрывами во Врбетице.

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что ситуация с высылкой российских дипломатов из Чехии напоминает психоз. По его мнению, причины чешского скандала лежат во внутренних проблемах Запада. Во многом они похожи на мотивы случая 2018 года в Солсбери, раскрученного на фоне выхода Великобритании из Евросоюза. Чехия выслала из республики 18 российских дипломатов. Власти считают, что они работали под прикрытием на российские спецслужбы.