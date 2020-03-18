Черногория дала разрешение на вывоз застрявших там россиян

Правительство Черногории разрешило России вывезти из страны своих граждан. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то спустя уже несколько даже дней после того, как перед ними был поставлен вопрос, дало разрешение на прилёт нашего самолета», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Захарова также отметила, что три борта «стоят абсолютно готовые, включая экипаж».

Ранее Мария Захарова пояснила, что сложности возникли из-за того, что черногорская сторона увязала разрешение на их вывоз с вывозом своих граждан из России.

Черногория оказалась в списке стран, из которых оказалось труднее всего вывезти застрявших там соотечественником. Страна закрыла свои границы для авиаперевозок 16 марта из-за пандемии нового типа коронавируса. Посольство России в Черногории с 17 марта начало переговоры об эвакуации российских туристов.