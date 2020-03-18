«Проблема в черногорской стороне»: Захарова объяснила, почему россиян не удается вызволить из балканской страны

Почти две тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за коронавируса. Сограждане не могут попасть домой, потому что черногорская сторона увязала разрешение на их вывоз с вывозом своих граждан из России. Больше никаких усилий власти Черногории не проявили и даже не провели со своими людьми работу.

«Проблема была в черногорской стороне которая увязала разрешение на вылет российских бортов с вывозом этими бортами черногорских граждан из России», — рассказала «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Собеседница добавила, что требования Черногория выдвинула, однако своих граждан не систематизировала и даже не провела с ними работу. Захарову возмутило такое поведение черногорской стороны. Она заявила, что не помнит, чтобы кто-либо выдвигал такие условия. В России сейчас находится незначительное количество граждан Черногории, тогда как заложниками ситуации в этой балканской стране оказались около двух тысяч граждан РФ.

Представитель МИД подчеркнула, что у России для эвакуации все готово. Она назвала это беспрецедентным случаем в рамках взаимодействия стран в чрезвычайной ситуации.

Недавно стало известно, что Черногория все же дала разрешение на вывоз россиян. Сейчас согласовывают сроки вылетов, пишет RNS со ссылкой на посольство России в Черногории.

17 марта власти запустили работу оперативного штаба. Все посольства РФ в странах, где застряли россияне, формируют списки людей, которые хотят вернуться на родину. МИД РФ уже получил от посольства в Маниле запрос на вывоз более 100 соотечественников с территории Филиппин. Штаб будет принимать решение о спецрейсе.

Ранее российские туристы, которые второй день не могут улететь с филиппинского острова Сибу, записали видео, в котором попросили о помощи. Люди рассказали, что в аэропорту закрываются магазины и кафе и что они находятся в безвыходном положении.

Из-за пандемии коронавируса практически в каждой стране, которая закрыла свои границы, есть российские граждане. Они все хотят попасть домой, но пока не могут.