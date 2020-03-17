Посольство России в Черногории начало переговоры об эвакуации россиян

Международные перевозки пассажиров в стране были приостановлены 16 марта в связи с распространением коронавируса.

По данным посольства, сейчас идут переговоры «с черногорскими властями, представителями трех российских авиакомпаний („Аэрофлот“, „S7“ и „Победа“) в Черногории, а также местными туроператорами в отношении российских граждан, находящихся в настоящий момент в Черногории для разрешения ситуации с их возвращением на родину».