Мир 07 июня 2023, 05:33 «Человеческие жизни ничего не значат». Украинский режиссер обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС Украинский режиссер Лопатенок обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Ударом по Каховской ГЭС Киев спровоцировал катастрофу для всего региона. Об этом написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.

«Украинский нацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе», — написал режиссер.

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Он отметил, что родился на берегах Каховского водохранилища. Лопатенок также добавил, что его размеры огромны, а сейчас уровень воды очень высокий.

«Человеческие жизни ничего не значат для них (властей Киева — прим. ред.)», — заявил украинский режиссер.

Такие плотины, как заметил Лопатенок, «не просто так» защищаются Женевской конвенцией.

Атака на Каховскую ГЭС произошла в ночь на вторник, 6 июня. Совершенный киевским режимом теракт приведет к серьезным и долгим последствиям для экологии, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Власти Украины давно вынашивали планы взрыва Каховской ГЭС и даже проводили соответствующие «испытания», написали журналисты американского издания The Washington Post. Согласно материалу, который опубликовали в декабре 2022 года, генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук поделился деталями «испытательных» ударов по дамбе. ВСУ стреляли по шлюзам из HIMARS, чтобы посмотреть, сможет ли вода подняться на нужный уровень, чтобы препятствовать российским переправам.