07 июня 2023, 05:33
«Человеческие жизни ничего не значат». Украинский режиссер обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Украинский режиссер Лопатенок обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Ударом по Каховской ГЭС Киев спровоцировал катастрофу для всего региона. Об этом написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.
«Украинский нацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе», — написал режиссер.
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Он отметил, что родился на берегах Каховского водохранилища. Лопатенок также добавил, что его размеры огромны, а сейчас уровень воды очень высокий.
«Человеческие жизни ничего не значат для них (властей Киева — прим. ред.)», — заявил украинский режиссер.
Такие плотины, как заметил Лопатенок, «не просто так» защищаются Женевской конвенцией.
Атака на Каховскую ГЭС произошла в ночь на вторник, 6 июня. Совершенный киевским режимом теракт приведет к серьезным и долгим последствиям для экологии, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Власти Украины давно вынашивали планы взрыва Каховской ГЭС и даже проводили соответствующие «испытания», написали журналисты американского издания The Washington Post. Согласно материалу, который опубликовали в декабре 2022 года, генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук поделился деталями «испытательных» ударов по дамбе. ВСУ стреляли по шлюзам из HIMARS, чтобы посмотреть, сможет ли вода подняться на нужный уровень, чтобы препятствовать российским переправам.
Украина
Каховская ГЭС
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