Экология 06 июня 2023, 16:57 Украину предупредили о серьезных последствиях теракта на Каховской ГЭС Министр обороны Шойгу назвал долговременными последствия взрыва Каховской ГЭС для экологии РИА «Новости»

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Совершенный киевским режимом теракт на Каховской гидроэлектростанции приведет к серьезным и долгим последствиям для экологии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что, преследуя цель перебросить дополнительные силы на места контрнаступления, власти Украины решили затопить территорию, чтобы не допустить наступления российских сил.

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«Киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия», — заявил Шойгу.

Он добавил, что на одном подрыве плотины киевские власти не успокоились и приказали увеличить сброс воды с Днепропетровской гидроэлектростанции, чтобы затопить еще большую территорию.

Повреждение плотины Каховской гидроэлектростанции привело к затоплению трех населенных пунктов, входящих в Новокаховский городской округ. Как сообщил глава муниципалитета Владимир Леонтьев, потоки воды разрушили большое количество инфраструктурных объектов. Из прибрежных районов эвакуировали 900 местных жителей. Некоторым потребовалась помощь врачей из-за пережитого потрясения.