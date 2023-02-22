Важное 22 февраля 2023, 11:55 Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ РИА «Новости»: закон о приостановке участия России в ДСНВ принят Госдумой Государственная дума РФ / РИА «Новости»

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Госдума приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно законопроекту, новая мера вступит в силу после официального опубликования. Также авторы документа отметили, что решение о возобновлении участия России в договоре возложено на президента страны.

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Анонс временной паузы членства РФ в соглашении с США по сокращению наступательных вооружений сделал глава государства Владимир Путин. Он сообщил об этом решении в заключительной части послания Федеральному собранию. Путин выступил с этой речью 21 февраля. Основная часть послания затрагивала темы, связанные со спецоперацией.

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На следующий день, 22 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что представители России пока не планируют обсуждать решение по ДСНВ со странами, владеющими ядерным потенциалом — США, Великобританией и Францией.