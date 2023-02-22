Мир 22 февраля 2023, 08:23 «Итог внешней политики Вашингтона». Володин обвинил Байдена в выходе России из ДСНВ Председатель Госдумы Володин: 22 февраля Госдума рассмотрит выход России из ДСНВ РИА «Новости»

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Госдума обсудит 22 февраля выход России из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Действия президента США Джо Байдена подтолкнули страну к такому решению, написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона. <…> Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — объявил он.

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Политик обвинил США в несоблюдении взятых на себя обязательство по ДСНВ, отказе от предложений России по глобальной безопасности и обрушении архитектуры международной стабильности. По его словам, Штаты привели мир в состояние постоянных конфликтов. Вячеслав Володин предупредил, что Россия не приемлет ультиматумы, и в среду Госдума рассмотрит инициативу президента Владимира Путина об аннулировании договора.

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Украинские военные при помощи американских наставников попытались прощупать защищенность некоторых заявленных в договоре объектов. Несмотря на это, Россия продолжит соблюдать ограничения, прописанные в ДСНВ, предупредили ранее в МИД России.