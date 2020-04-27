Чехия готова обсудить с Россией передачу памятника маршалу Коневу

Он пояснил, что руководство района Прага-6 запланировало перенести памятник маршалу Коневу в создаваемый Музей памяти XX века, а на его месте открыть другой монумент, посвященный всем освободителем чешской столицы от немецких войск во время Второй мировой войны.

Министр напомнил, что еще в 1993 году Прага и Москва подписали договор о дружественных отношения и сотрудничестве. В документе оговаривалось достойное обращение с памятником и его охрана от повреждений. Однако место расположения монумента там не было.

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника на ее территорию, мы открыты для этого», — пояснил Томаш Петршичек.

В частности, он подчеркнул, что намерен решать этот вопрос в обсуждении с властями Чехии и руководством пражского района. Он отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару, чтобы он посодействовал в передаче памятника. Сейчас к делу подключился МИД Чехии.

При этом Томаш Петршичек напомнил, что в России власти муниципалитетом действуют также, как и их чешские коллеги. В частности, власти Самары не дали возможности разместить в своем городе памятника чешским легионерам.

Памятник маршалу Ивану Коневу демонтировали в Праге в начале апреля. Инициатором выступил глава района, где стоял монумент, Ондржей Коларж. На просьбу России передать памятник ей, власти страны заявили, что официальным собственником скульптуры является муниципалитет. Поэтому решать этот вопрос надо с ними.

Между тем Главное следственное управление СК России завело уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы, совершенных публично. Сегодня СМИ сообщили, что главе района Прага-6 Коларжу выделили охрану из-за якобы появившейся угрозы для его безопасности.