СК РФ возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично)», - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, муниципальные власти Праги продемонстрировали свое «пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом» — они грубо нарушили взятые Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией.

Сами власти Чехии уверены, что перемещение памятника не нарушает никаких международных договоров. Об этом накануне заявила журналистам представитель МИД Чехии Зузана Штихова, сообщило РИА «Новости».

Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками.

3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы памятник был осквернен. Статую Маршала Конева сняли с постамента при помощи крана и канатов, также были сбиты памятные надписи. В российском посольстве назвали снос актом вандализма и обвинили Чехию в нарушении договора об охране воинских мемориалов.

При этом власти Чехии отказались передать России демонтированный монумент. В чешском МИДе и Минобороны заявили, что монумент принадлежит району Прага-6, и муниципальные власти намерены разместить его в еще не открытом Музее ХХ века.