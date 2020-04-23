Чешская полиция выделила охрану старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, по чьей инициативе был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Мера была предпринята в ответ на якобы появившуюся угрозу для его безопасности.

Как стало известно чешскому еженедельнику RESPEKT, охрана появилась у старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного и мэра столицы Зденека Гржиба.

Источники издания сообщили, что полиция пошла навстречу Коларжу после его туманных намеков на интерес российских спецслужб, проявившийся после акции снесения памятника, состоявшегося 3 апреля.

Примечательно, что президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж статуи «смешным и глупым», а экс-глава республики Вацлав Клаус — наглостью и трусостью, «степень которых трудно поддается измерению».

Несмотря на требование России перевезти памятник в Москву, статуя была передана в Музей ХХ века. Фигура Конева появилась в Праге в 1980 году, как знак признательности за освобождение чешской столицы в 1945 году.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.