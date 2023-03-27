Мир 27 марта 2023, 00:31 Генконсул Израиля в Нью-Йорке ушел в отставку и выразил недоверие правительству Нетаньяху Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил, что уходит в отставку freepik

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Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об уходе в отставку из-за решения премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта. Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив копию официального обращения к народу.

«Последние 18 месяцев в качестве Генерального консула Израиля в Нью-Йорке были насыщенными и плодотворными, но после сегодняшних событий для меня настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы гарантировать, что он останется маяком демократии и свободы в мире», — сказал Замир.

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Он отметил, что политическая ситуация в Израиле дошла до критического момента. Решение уволить министра обороны консул назвал опасным. Он заявил, что это убедило его в невозможности больше представлять нынешнее израильское правительство.

Ранее стало известно, что Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галланта, который выступил на телевидении с предложением приостановить судебную реформу.

После этого в Иерусалиме начался очередной массовый протест. По последним данным, протестующие прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра.