Бывшая жена Билла Гейтса после развода получила ценные бумаги стоимостью $3 млрд

Управляющие основателя Microsoft Билла Гейтса передали его бывшей жене Мелинде после развода акции на сумму более 850 миллионов долларов. После расторжения брака она получила ценные бумаги, которые в сумме стоят более трех миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на направленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет.

Согласно документу, последняя порция ценных бумаг — это 2,25 миллиона акций компании John Deere, которая выпускает сельскохозяйственную и строительную технику. О разводе Билла и Мелинды Гейтс стало известно в начале мая. Они расстались после 27 лет брака. Тогда же бывшие супруги стали делить многомиллиардное имущество. Тогда Forbes сообщил, что их совместное состояние оценивают в 130,5 миллиарда долларов. Ранее сайт TMZ сообщил, что Гейтсы хотели объявить о разводе еще в марте. СМИ объявили разлучницей молодую китаянку, но сама девушка заявила, что не имеет никакого отношения к брачным делам миллиардера.