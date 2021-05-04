Билл Гейтс и жена Мелинда разведутся после 27 лет брака

Миллиардер Билл Гейтс и его жена Мелинда сообщили, что после «долгих размышлений и большой работы над отношениями» приняли решение разойтись.

Совместное заявление супружеской пары было опубликовано в Twitter основателя Microsoft. Билл и Мелинда поженились в январе 1994 года. Миллиардер занимает четвертое место в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 130 миллиардов долларов.

«За последние 27 лет мы вырастили троих невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь», — написали Гейтсы.

Они подчеркнули, что продолжают разделять веру в эту миссию и продолжат совместную работу в фонде. Однако пара больше не верит, что смогут расти вместе на следующем этапе нашей жизни. Гейтсы попросили принять во внимание деликатность ситуации, и не нарушать пространство семьи в тот момент, когда оба только начинают искать цели в новой жизни.

Ранее Билл Гейтс посоветовал молодым пользователям сайта Reddit больше внимания уделять проблеме изменения климата. По его мнению, богатые страны могли бы перейти на синтетическую говядину вместо животноводства.